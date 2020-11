Tg Riabilitazione | edizione del 18 novembre 2020

Leggi su dire

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Si stima che in Italia siano circa 300.000 i pazienti affetti da malattia di Parkinson. La gestione di questi pazienti è quasi sempre a carico dei loro caregiver, spesso i familiari più prossimi, i quali si trovano ad affrontare un compito gravoso. Un problema che si è acuito con la pandemia. Per questo motivo AbbVie, Accademia Limpe-Dismov, Fondazione Limpe per il Parkinson onlus e Anin si sono fatti promotori della ‘Neuroscience Caregiver Academy’. L’agenzia di stampa Dire ha chiesto quali sono gli obiettivi del progetto alla dottoressa Annalisa Iezzi, direttore medico Abbvie Italia. – PERSONE FRAGILI, CONFRONTO SU FUTURO DELL’ASSISTENZA