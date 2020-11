Tg Politico Parlamentare, edizione del 18 novembre 2020 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non c’è nessun allarme rosso, la nostra rete sanitaria regge e “oggi il lockdown” di primavera “non e’ riproponibile”. Filtra un poco di ottimismo dal governo. A marzo e aprile non c’erano le mascherine e i ventilatori per adeguare le terapie intensive. Non c’era nulla, ricorda il ministro degli affari regionali Francesco Boccia. Oggi, assicura, c’è meno pressione anche sulle terapie intensive. Il premier Giuseppe Conte ricorda che il governo e’ consapevole del diffuso disagio sociale e psicologico. “Nessuno vince questa sfida da solo, dobbiamo fare squadra e comunità”, dice il presidente del Consiglio che annuncia poi “ulteriori misure di sostegno economico a stretto giro”. MANOVRA ALLA CAMERA, PRONTE NUOVE RISORSE Leggi su dire (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non c’è nessun allarme rosso, la nostra rete sanitaria regge e “oggi il lockdown” di primavera “non e’ riproponibile”. Filtra un poco di ottimismo dal governo. A marzo e aprile non c’erano le mascherine e i ventilatori per adeguare le terapie intensive. Non c’era nulla, ricorda il ministro degli affari regionali Francesco Boccia. Oggi, assicura, c’è meno pressione anche sulle terapie intensive. Il premier Giuseppe Conte ricorda che il governo e’ consapevole del diffuso disagio sociale e psicologico. “Nessuno vince questa sfida da solo, dobbiamo fare squadra e comunità”, dice il presidente del Consiglio che annuncia poi “ulteriori misure di sostegno economico a stretto giro”. MANOVRA ALLA CAMERA, PRONTE NUOVE RISORSE

