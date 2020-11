Terremoto in Italia, una forte scossa sveglia la popolazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) La terra in Sicilia non smette di tremare, con un nuovo Terremoto che ha colpito nella notte. Infatti in piena notte, un sisma ha scosso nuovamente la grande isola Italiana come accaduto già nei scorsi mesi. L’ulitmo anno, infatti, ha fatto registrare un grande aumento di scosse nella zona isolana, con un’intensità anche abbastanza elevata. In questo 2020, infatti, la Sicilia è stata colpita da poco più di venti scosse sismiche, l’ultima si è verificata questa notte a Troina, in provincia di Enna. (Continua..) Come le altre scosse, anche quest’ultima si è verificata con un’intensità superiore al 3.4 di magnitudo. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della scossa che ha colpito nella notte la grande isola Italiana. Anche stanotte, quindi, un nuovo Terremoto ha scosso la Sicilia. Infatti ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 18 novembre 2020) La terra in Sicilia non smette di tremare, con un nuovoche ha colpito nella notte. Infatti in piena notte, un sisma ha scosso nuovamente la grande isolana come accaduto già nei scorsi mesi. L’ulitmo anno, infatti, ha fatto registrare un grande aumento di scosse nella zona isolana, con un’intensità anche abbastanza elevata. In questo 2020, infatti, la Sicilia è stata colpita da poco più di venti scosse sismiche, l’ultima si è verificata questa notte a Troina, in provincia di Enna. (Continua..) Come le altre scosse, anche quest’ultima si è verificata con un’intensità superiore al 3.4 di magnitudo. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli dellache ha colpito nella notte la grande isolana. Anche stanotte, quindi, un nuovoha scosso la Sicilia. Infatti ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Terremoto, #Sicilia: scosse nella notte, la più forte di 3.4: epicentro in provincia di Enna - lunaaurora70 : RT @ilmessaggeroit: #terremoto, #sicilia: scosse nella notte, la più forte di 3.4: epicentro in provincia di Enna - DarioFanciullo : Leggo: Terremoto, Sicilia: scosse nella notte, la più forte di 3.4. Epicentro a Troina in provincia di Enna. - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Terremoto #Sicilia: scosse nella notte, la più forte di 3.4: epicentro in provincia di #Enna - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Terremoto #Sicilia: scosse nella notte, la più forte di 3.4: epicentro in provincia di #Enna -