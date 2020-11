Terremoto in Italia: la terra trema nel cuore della notte. Paura tra la popolazione (Di mercoledì 18 novembre 2020) Terremoto, almeno tre scosse sono state registrate in Sicilia nelle prime ore di oggi, mercoledì 18 novembre 2020: la più forte di 3.4, con epicentro in provincia di Enna, a Troina. La scossa di Terremoto più forte è stata di magnitudo 3.4 ed è stata registrata alle 3.06 nel nordest della Sicilia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità ed epicentro 9 km a nord di Troina. Non si segnalano danni a persone o cose. Le altre scosse sono state registrate da Ingv alle 2.58 (magnitudo 2.2) e poi alle 3.29, ancora di magnitudo 2.2. Ma non è il primo: giovedì 5 novembre 2020, alle 4:25 al largo della costa settentrionale della Sicilia è stata ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020), almeno tre scosse sono state registrate in Sicilia nelle prime ore di oggi, mercoledì 18 novembre 2020: la più forte di 3.4, con epicentro in provincia di Enna, a Troina. La scossa dipiù forte è stata di magnitudo 3.4 ed è stata registrata alle 3.06 nel nordestSicilia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità ed epicentro 9 km a nord di Troina. Non si segnalano danni a persone o cose. Le altre scosse sono state registrate da Ingv alle 2.58 (magnitudo 2.2) e poi alle 3.29, ancora di magnitudo 2.2. Ma non è il primo: giovedì 5 novembre 2020, alle 4:25 al largocosta settentrionaleSicilia è stata ...

