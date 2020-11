Terapie intensive, aumentano le Regioni oltre la soglia critica: ora sono 17. Preoccupano Lombardia e Piemonte, peggiora la Calabria (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Il 42% dei posti in terapia intensiva è attualmente occupato da pazienti Covid-19. Un dato che supera di 12 punti la soglia critica del 30% – individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30 aprile scorso – e che ormai riguarda ben 17 Regioni su 21: una settimana fa erano ‘solo’ 10. I posti nei reparti di medicina occupati da pazienti Covid sono il 51% a livello nazionale, rispetto a una soglia del 40%: anche questo un dato stabile ma che ora riguarda 15 Regioni, a fronte delle 12 di 7 giorni prima. A mostrare una criticità diffusa da nord a sud è il monitoraggio dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), basato su una rielaborazione dei dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute. La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Il 42% dei posti in terapia intensiva è attualmente occupato da pazienti Covid-19. Un dato che supera di 12 punti ladel 30% – individuata dal decreto del Ministro della Salute del 30 aprile scorso – e che ormai riguarda ben 17su 21: una settimana fa erano ‘solo’ 10. I posti nei reparti di medicina occupati da pazienti Covidil 51% a livello nazionale, rispetto a unadel 40%: anche questo un dato stabile ma che ora riguarda 15, a fronte delle 12 di 7 giorni prima. A mostrare una criticità diffusa da nord a sud è il monitoraggio dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), basato su una rielaborazione dei dati della Protezione Civile e del Ministero della Salute. La ...

