Tennis, Rafael Nadal: “Il nostro è uno sport cambiato poco in 50 anni, ci sono dei margini per evolversi” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Novak Djokovic contro Rafael Nadal non solo in campo? Un po’ sì. Rafa, sconfitto ieri nel match valido per la fase a gironi delle ATP Finals 2020 dall’austriaco Dominic Thiem, ha espresso il suo parere circa le idee del serbo riguardanti alcuni cambiamenti nel mondo Tennis. Secondo l’idea di Djokovic, infatti, si potrebbe pensare a cambiare il format degli incontri nei tornei del Grande Slam, non più al meglio dei cinque set, ma dei tre. Una soluzione, di fatto, già adottata nei Masters 1000 anche per facilitare i giocatori, visti i tanti impegni nel corso dell’anno. In questo contesto, il balcanico vorrebbe aprire alla tecnologia in toto, con i giudici di linea non più presenti sul campo. La risposta dello spagnolo è stata molto chiara: “Ognuno ha la sua opinione, e tutte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Novak Djokovic contronon solo in campo? Un po’ sì. Rafa, sconfitto ieri nel match valido per la fase a gironi delle ATP Finals 2020 dall’austriaco Dominic Thiem, ha espresso il suo parere circa le idee del serbo riguardanti alcuni cambiamenti nel mondo. Secondo l’idea di Djokovic, infatti, si potrebbe pensare a cambiare il format degli incontri nei tornei del Grande Slam, non più al meglio dei cinque set, ma dei tre. Una soluzione, di fatto, già adottata nei Masters 1000 anche per facilitare i giocatori, visti i tanti impegni nel corso dell’anno. In questo contesto, il balcanico vorrebbe aprire alla tecnologia in toto, con i giudici di linea non più presenti sul campo. La risposta dello spagnolo è stata molto chiara: “Ognuno ha la sua opinione, e tutte ...

