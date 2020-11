Tennis, Dominic Thiem: “Contro Nadal ho giocato la mia miglior partita del post lockdown, meglio ancora che all’US Open” (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ stata una sfida spettacolare e molto divertente quella di ieri tra Dominic Thiem e Rafael Nadal valida per il secondo turno delle ATP Finals in corso di svolgimento a Londra. L’austriaco è riuscito ad imporsi grazie a due tie-break in un match molto equilibrato e ricco di colpi di scena. Nel post partita Thiem ha sottolineato che questa, a suo dire, è stata la sua migliore prestazione da quando è ripartita la stagione: “Ho giocato la mia miglior partita del post lockdown, meglio ancora che all’US Open. Sul 5 pari ho pensato solo che dovevo servire bene il game successivo e l’ho fatto, assicurandomi di raggiungere il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ stata una sfida spettacolare e molto divertente quella di ieri trae Rafaelvalida per il secondo turno delle ATP Finals in corso di svolgimento a Londra. L’austriaco è riuscito ad imporsi grazie a due tie-break in un match molto equilibrato e ricco di colpi di scena. Nelha sottolineato che questa, a suo dire, è stata la suae prestazione da quando è rila stagione: “Hola miadelcheOpen. Sul 5 pari ho pensato solo che dovevo servire bene il game successivo e l’ho fatto, assicurandomi di raggiungere il ...

