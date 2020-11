Tengono ricoveri e tasso di positività | ma è strage | bollettino | un terrificante numero di decessi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Nella giornata di mercoledì 18 novembre ilsull'andamento del coronavirus in Italia registra 34.282 nuovi contagiati nelle ultime 24 (in aumento rispetto ai 32.191 di ieri), mentre isono ancora alti: 753 morti (nella giornata precedenti 731). Moltissimi morti, ancora una volta. Crescono anche i guariti che oggi toccano quota 24.169 guariti mentre il giorno prima erano 15.434. Aumentano di 58 unità iin terapie intensive, così come icon sintomi che salgono di 430 unità. Buone notizie per quanto riguarda ildiche scende al 14,6 per cento a fronte di 234.834 tamponi effettuati, molti di più della giornata precedente in cui sono stati realizzati 208.458 test. (A breve tutti gli aggiornamenti)