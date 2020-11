Tender approda in Italia per rivoluzionare il last mile delivery

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Consegnare rapidamente, su appuntamento, con stile, garantendo la piena soddisfazione del cliente finale e offrendo un’esperienza memorabile, con il massimo rispetto per l’ambiente. Questa la promessa di(www.tndr.it), la società che sta innovando – con una App e un servizio integrato – la logistica, in particolare quella delle consegne B2C a domicilio. Un segmento di mercato che vale oltre 2 miliardi di euro in(AgCom, 2019) e che presenta le sfide più complesse in termini di organizzazione, qualità del servizio, ecosostenibilità. Covid, retail e consumatori: la digital transformation in 8 settimane I numeri parlano chiaro: in 8 settimane abbiamo registrato lo stesso tasso di digital adoption degli ultimi 5 anni (McKinsey Digital Covid19 Insights). Le vendite online di prodotti in ...