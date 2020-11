Suburra, ‘Spadino’ ha un nuovo flirt: è una modella bellissima (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’attore di Suburra, Spadino, è stato avvistato in un ristorante di Roma accompagnato da un volto noto di Maria De Filippi. L’attore Gennaro Ferrara è diventato famoso grazie al suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’attore di, Spadino, è stato avvistato in un ristorante di Roma accompagnato da un volto noto di Maria De Filippi. L’attore Gennaro Ferrara è diventato famoso grazie al suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

signofthewhiles : RT @Shining__Star94: 'Che è successo Spadì?' 'Vengo co' te' 'Me fai preoccupà' 'Ce penso io' Quando Aureliano ha capito di aver spezzato i… - gRUNade : RT @Shining__Star94: 'Che è successo Spadì?' 'Vengo co' te' 'Me fai preoccupà' 'Ce penso io' Quando Aureliano ha capito di aver spezzato i… - ICallThemIdols : RT @Shining__Star94: 'Che è successo Spadì?' 'Vengo co' te' 'Me fai preoccupà' 'Ce penso io' Quando Aureliano ha capito di aver spezzato i… - spadeliano : RT @Shining__Star94: 'Che è successo Spadì?' 'Vengo co' te' 'Me fai preoccupà' 'Ce penso io' Quando Aureliano ha capito di aver spezzato i… - Shining__Star94 : 'Che è successo Spadì?' 'Vengo co' te' 'Me fai preoccupà' 'Ce penso io' Quando Aureliano ha capito di aver spezzat… -