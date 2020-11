Strage Covid: 753 morti e 34.282 nuovi positivi ma l'indice scende al 15,44% (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono 34.283 i nuovi casi odierni da coronavirus registrati in Italia a fronte di 234.834 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 14,59% che si abbassa ulteriormente dopo il 15,44% di ieri. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono 34.283 icasi odierni da coronavirus registrati in Italia a fronte di 234.834 tamponi effettuati, per un tasso dità del 14,59% che si abbassa ulteriormente dopo il 15,44% di ieri. ...

LerroAldo : @ilgiornale Il bene del paese, con un governo abusivo che il paese lo ha portato in ginocchio, e fatto commissariar… - compatoo2 : RT @capricorne_o: Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 @corriere 753 morti? Una strage e non solo di anzian… - CremaschiG : 753 morti in un giorno in #Italia ancora triste record mondiale È un massacro e la politica MINIMIZZA e i cialtroni… - capricorne_o : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 @corriere 753 morti? Una strage e non solo di… - globalistIT : Tutti i dati del ministero della Salute ma nonostante tutto c'è un miglioramento -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Covid È strage del Covid nel Foggiano, altri 14 morti. In tutta la Puglia 1.368 nuovi casi e 28 decessi: record di tamponi, oltre 10mila l'Immediato Case di riposo ed Rsa: è di nuovo emergenza

Durante la prima ondata Covid, era stata ribattezzata “una strage silenziosa”: quella che, nel caos della scorsa primavera, si è portata via gli anziani delle case di riposo e delle Rsa. Un’inchiesta ...

3.657 positivi e 75 morti oggi in Campania

3.657 positivi e 75 morti oggi in Campania. Nel bollettino di oggi dell’Unità di crisi della regione Campania quello che colpisce ...

Durante la prima ondata Covid, era stata ribattezzata “una strage silenziosa”: quella che, nel caos della scorsa primavera, si è portata via gli anziani delle case di riposo e delle Rsa. Un’inchiesta ...3.657 positivi e 75 morti oggi in Campania. Nel bollettino di oggi dell’Unità di crisi della regione Campania quello che colpisce ...