Strade | a Pisciotta | Giffoni Sei Casali e Fisciano i lavori di messa in sicurezza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa Provincia di Salerno consegna altridi miglioramento dellastradale, sulla SR ex SS 447 nel comune di, sulla SP 26/b nel comune diSeie sulla SP 450 nel comune di. Sono due Accordi Quadro di manutenzione straordinaria, rispettivamente di euro 51.517,26 pere di euro 49.130,15 perSei. “Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – iniziano in queste ore e, per, sulla SR ex SS 447, tratto dalla Km.ca 22+000 alla Km.ca 24+900, si tratta didi ripristino di un parapetto ammalorato, risanamento del manto bituminoso in tratti ...