“Storie di un’altra estate” | la docu – serie su Diodato

In esclusiva su RaiPlay dal 29 novembre Esce in esclusiva su RaiPlay dal 29 novembre "Storie di un'altra estate", una docu-serie nata dalla volontà di raccogliere sensazioni, emozioni, pezzi di vissuto e che Diodato ha registrato nei mesi scorsi durante i live estivi che lo hanno portato ad attraversare un'Italia diversa in un anno diverso. È una docu-serie (prodotta da Atomic) che racconta qualcosa in più sull'artista, sia sotto il profilo artistico che personale, è la narrazione di un'estate inaspettata che è diventata racconto, un viaggio speciale tra passato, presente e futuro, tra musica, luoghi, parole e incontri. Il cantautore racconta sé stesso tramite la sua musica e le città che hanno segnato la sua vita, in un viaggio che attraversa ...

