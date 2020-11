Statali: ecco chi può chiedere l’anticipo del Tfr (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al via le domande per gli Statali al fine di avere una parte del trattamento di fine servizio fino a 45 mila euro. Vediamo insieme come ottenerlo Statali pronti ad usufruire dell’anticipo del Trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr). L’Inps è entrata in campo chiarendo i beneficiari e la procedura da seguire per ottenere subito fino a 45mila euro del trattamento, senza aspettare i normali tempi di erogazione (uno o due anni dal giorno in cui si va in pensione). L’accordo con l’Abi per l’anticipo del TFS degli Statali è stato sottoscritto e il decreto che lo contiene è entrato in Gazzetta Ufficiale il 5 settembre scorso. Fondamentale per richiedere l’anticipo del TFS per gli Statali alle banche è la domanda di quantificazione della ... Leggi su zon (Di mercoledì 18 novembre 2020) Al via le domande per glial fine di avere una parte del trattamento di fine servizio fino a 45 mila euro. Vediamo insieme come ottenerlopronti ad usufruire deldel Trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr). L’Inps è entrata in campo chiarendo i beneficiari e la procedura da seguire per ottenere subito fino a 45mila euro del trattamento, senza aspettare i normali tempi di erogazione (uno o due anni dal giorno in cui si va in pensione). L’accordo con l’Abi perdel TFS degliè stato sottoscritto e il decreto che lo contiene è entrato in Gazzetta Ufficiale il 5 settembre scorso. Fondamentale per ridel TFS per glialle banche è la domanda di quantificazione della ...

damonirella : RT @NicolaPorro: Alla faccia dei baristi, ristoratori e di tutte le partite Iva in difficoltà. Ecco perché ?????????????????? e ???????????????????? ????????????????… - angelavec69 : RT @NicolaPorro: Alla faccia dei baristi, ristoratori e di tutte le partite Iva in difficoltà. Ecco perché ?????????????????? e ???????????????????? ????????????????… - markgmm : RT @NicolaPorro: Alla faccia dei baristi, ristoratori e di tutte le partite Iva in difficoltà. Ecco perché ?????????????????? e ???????????????????? ????????????????… - onlyforyoureye2 : RT @NicolaPorro: Alla faccia dei baristi, ristoratori e di tutte le partite Iva in difficoltà. Ecco perché ?????????????????? e ???????????????????? ????????????????… -