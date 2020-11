Stash dei The Kolors, il tenero bacio al pancione della fidanzata – FOTO (Di mercoledì 18 novembre 2020) Un tenero scatto di Stash dei The Kolors e della fidanzata Giulia Belmonte. A breve il cantante e la giornalista diventeranno genitori. Ci siamo quasi: la figlia di Stash Fiordispino e Giulia Belmonte nascerà a breve. Sembrano passati solo pochi giorni dalla serata in cui il frontman dei The Kolors annunciò la gravidanza dell’allora sconosciuta L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) Unscatto didei TheGiulia Belmonte. A breve il cantante e la giornalista diventeranno genitori. Ci siamo quasi: la figlia diFiordispino e Giulia Belmonte nascerà a breve. Sembrano passati solo pochi giorni dalla serata in cui il frontman dei Theannunciò la gravidanza dell’allora sconosciuta L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Stash dei The Kolors alla figlia in arrivo: «Sarai il centro di ogni cosa» - #Stash #Kolors #figlia #arrivo:… - SpettacoliNEWS : Stash bacia il pancione di Giulia Belmonte: 'Stai per arrivare'. Il cantante dei The Kolors sta per diventare papà… - sottonaperniall : noi ridiamo e scherziamo ma stash dei the kolors una volta mi ha sbottato in faccia malissimo ALLA CAZZO DI CANE AHHAHAHAHAHA - News_h24x1 : @gventinove Dai come fai a dire questo... Loro hanno anni di gavetta e sono i pochi che sanno suonare con veri stru… - juanmyhero : ho appena finito di vedere amici20 e mi aspettavo peggio data la mancanza di timor e stash ma invece è stato bello,… -

Ultime Notizie dalla rete : Stash dei Amici, Andreas e il bigliettino lasciato da Stash: l’aneddoto mai raccontato Gossip e TV Stash presto papà, il bellissimo messaggio alla figlia in arrivo

È incontenibile la gioia di Stash, che sta per diventare padre per la prima volta. La compagna Giulia Belmonte è incinta e manca ormai poco alla nascita della loro bambina. Il cantante ha pubblicato u ...

Stash dei The Kolors alla figlia in arrivo: «Sarai il centro di ogni cosa»

Il cantante sta per diventare padre per la prima volta e la gioia non potrebbe essere più grande. Alla figlia che arriverà dedica parole piene di emozione: «Proverò a farti trovare un mondo qui fuori ...

È incontenibile la gioia di Stash, che sta per diventare padre per la prima volta. La compagna Giulia Belmonte è incinta e manca ormai poco alla nascita della loro bambina. Il cantante ha pubblicato u ...Il cantante sta per diventare padre per la prima volta e la gioia non potrebbe essere più grande. Alla figlia che arriverà dedica parole piene di emozione: «Proverò a farti trovare un mondo qui fuori ...