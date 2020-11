Sposa bambina di 8 anni alla prima notte di nozze | muore per lesioni interne

Leggi su chenews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Torna prepotentementeribalta lo scempio delle spose bambine: vendute per pochi soldi ad anziani o addirittura parenti. Non se ne parla mai abbastanza, ed è giusto continuare a farlo affinché chi di dovere possa intervenire e stoppare per sempre questo scempio vergognoso. Non sarà facile perché il fenomeno sembra addiritturargarsi a macchia d’olio: Cina, India, Yemen, Vietnam, il sud est asiatico in generale ma anche in Pakistan e persino in Africa. Questione di cultura più che di religione. Bambine dagli 8 ai 13costrette are uomini molto più grandi di loro, spesso anziani di 70. Nel mondo sono ancora almeno 12 milioni le ragazzine e le bambine date in spose in età infantile. In alcuni Paesi ...