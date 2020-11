Sport Insider | «Il braccio destro di Gravina fa la spola tra Coni e Tar per difendere il 3-0 a tavolino»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 novembre 2020) C’è un account Twitter che va seguito con attenzione. Si chiama “”. E, nomen omen, offre numerosi spunti, indiscrezioni dall’interno del mondo dello. È molto informato su quel che accade nei palazzi dellodove – come sappiamo bene – l’agonismo, la competizione e laività contano quanto il due di picche. Loè politica, è potere. Oggi l’account ha twittato anche sul caso Juventus-Napoli. E ha scritto che l’avvocato Viglione – adessodi– si sta dando molto da fare per assicurare che anchee Tar si schierino per la conferma del 3-0. Qualche settimana fa, Dagospia scrisse che è stato l’avvocato Viglione – ex fedelissimo di Sibilia – a far cambiare idea ...