Spora lancia 9Muse tutto online | “Solo quando hai qualcosa da dare | puoi davvero ricevere”

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Imprenditrice, esperta di strategie digitali, organizzatrice di corsi, autrice di bestseller come La vita inizia dove finisce il divano e di podcast come In successo, Veronica Benini, conosciuta anche come @, si definisce una “multipotenziale”: si interessa, infatti, a mille temi e mille progetti, tutti con un unico filo conduttore, quello dell’empowerment femminile. Sempre in questa direzione va il suo grande evento, che quest’anno arriva alla quinta edizione e viene proposto solo in streaming, per ovvie ragioni legate al covid, il 21 novembre. Per il resto, il format rimane immutato: nove donne portano la loro esperienza sul palco e così fanno da muse ispiratrici. È in quest’ultima parola che sta la chiave di questa cosiddetta onda viola: “Non è una motivazione all’americana, indotta, ma una ispirazione vera e propria: una sente parlare le ...