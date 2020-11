Spike Lee | musical in cantiere | riguarderà il Viagra

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Deadline annuncia un nuovo progetto. Si tratta di unoriginale che riguarda la storia della creazione dele a dirigerlo sarà il registaLee. L’idea è molto interessante e si basa sull’articolo di Esquire All Rise: The Untold Story of The Guys Who Launchedscritto da David Kushner nel 2018. La pellicola sarà co-scritta dal regista insieme a Kwame Kwei-Armah, mentre le musiche saranno affidate a Mark Stew Stewart e Heidi Rodewald, ovvero il duo vincitore del Tony Award per Passing Strange. Chi èLee? Il suo vero nome è Shelton Jackson Lee. Classe 1957,Lee è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore statunitense. Attraverso i suoi film tratta temi politici, sociali come il razzismo, le relazioni interraziali, la ...

francobus100 : Spike Lee torna con un musical: protagonista il Viagra - chetpussy : @wireditalia Ci siamo giocati pure Spike Lee. - wireditalia : Il mitico regista realizzerà il suo primo film musicale prendendo ispirazione da un articolo che racconta la storia… - _DAGOSPIA_ : FORSE A 63 ANNI SPIKE LEE ACCUSA QUALCHE CEDIMENTO E TORNA CON UN MUSICAL: PROTAGONISTA IL VIAGRA… - sfiorata82 : RT @ciakmag: #SpikeLee dirigerà un musical sulla storia del #Viagra!! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Spike Lee

Spike Lee's next movie will be a musical about Viagra. The untitled film will tell the origin story of Pfizer's erectile dysfunction drug. In a statement about the new project the 63-year-old paid tri ...Spike Lee dirigerà un musical sul Viagra. È il nuovo progetto del regista newyorkese dopo Da 5 Bloods e American Utopia ed è basato su un articolo del 2018 ...