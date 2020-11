Spike Lee lavora a un film musical sul Viagra

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Per quanto bizzarro possa sembrare a prima vista,Lee stando a unsule scommettiamo che molti critici cinematografici stanno già spremendosi le meningi per trovare ...

Racconterà come un farmaco studiato per alleviare i dolori al torace si è rivelato efficace un po' più in basso ...Il regista di «BlacKkKlansman» e «Da 5 Bloods» si cimenta con un musical per il cinema per raccontare la storia della famosa «pillola blu» ...