Spia della vita su Venere? Nuovi dati smorzano l’entusiasmo | misurati livelli di fosfina 7 volte più bassi

Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: GERMANIA, INCRIMINATO L'AGENTE SEGRETO CHE SI ERA INFILTRATO NELL'UFFICIO STAMPA DELLA MERKEL - KayeMenner : RT @paoloigna1: GERMANIA, INCRIMINATO L'AGENTE SEGRETO CHE SI ERA INFILTRATO NELL'UFFICIO STAMPA DELLA MERKEL - Idl3 : RT @paoloigna1: GERMANIA, INCRIMINATO L'AGENTE SEGRETO CHE SI ERA INFILTRATO NELL'UFFICIO STAMPA DELLA MERKEL - paoloigna1 : GERMANIA, INCRIMINATO L'AGENTE SEGRETO CHE SI ERA INFILTRATO NELL'UFFICIO STAMPA DELLA MERKEL - deeztee : RT @ilgiornale: Una spia egiziana è riuscita a infiltrarsi dentro l'ufficio stampa della cancelliera Angela Merkel: incriminata dalle autor… -

Ultime Notizie dalla rete : Spia della

swissinfo.ch

Doccia fredda sull'entusiasmo acceso in settembre dalla scoperta di una molecola spia della vita, la fosfina, nell'atmosfera di Venere: nuove misure indicano che i livelli sono inferiori di almeno ...Cristiano Malgioglio non ha nascosto di aver accettato di partecipare di nuovo al GF Vip perché non c’è casa più sicura di quella di Cinecittà.