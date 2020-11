Spagna-Germania 6-0 | Ozil ironizza | “È tempo di richiamare Jerome Boateng”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) “È il momento diBoateng“. Con un tweet a sfondo ironico Mesutcommenta il pesante ko subito dallacontro lain Nations League. Nello storico 6-0 di ieri sera il centrocampista dell’Arsenal, ai margini del progetto Gunners e ormai fuori dal giro della Nazionale, ha lanciato una frecciata al ct Loew che per puntare sui giovani ha deciso di far fuori non solo Boateng ma anche Hummels e Muller, storici senatori della. Time to take @Boateng back ?? #ESPGER @DFB Team — Mesut Özil (@Mesut1088) November 17, 2020 SportFace.