Spagna-Germania 6-0 | Loew | “Serata nera | dobbiamo farci delle domande”

Il tecnico della Germania Joachim Loew si è espresso in merito alla debacle contro la Spagna, che nel match di Nations League 2020/2021 ha rifilato ben sei reti ai teutonici. "Non ha funzionato nulla. Non so cosa sia successo, è stata una serata nera. Dopo aver subito la prima rete abbiamo abbandonato in nostro concetto di calcio, abbiamo perso tutti i duelli individuali – ha affermato il tecnico campione del mondo 2014 – dobbiamo farci alcune domande nello spogliatoio dato che i nostri piani erano altri. A quanto pare non siamo quello che credevamo". Infine, Loew ha parlato di un possibile esonero: "Non sono domande da fare a me, bensì ad altre persone con determinati ruoli".

