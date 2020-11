Spagna-Germania 6-0, Gnabry: “Una sensazione devastante, sono sconvolto” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il calciatore tedesco Serge Gnabry ha commentato ai microfoni dell’Uefa la batosta rimediata dalla Germania per mano della Spagna. Gli uomini di Luis Enrique si sono infatti imposti per 6-0, qualificandosi per le Final Four di Nations League 2020/2021 e infliggendo ai teutonici la peggior sconfitta degli ultimi 89 anni. “La Spagna ha giocato in maniera incredibile. Le abbiamo provate tutte, ma i nostri cambi di formazione in corso sono emersi. sono arrabbiato e sconvolto. E’ davvero devastante e credo che la mia faccia e la mia voce lo confermino” ha affermato l’attaccante del Bayern Monaco. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il calciatore tedesco Sergeha commentato ai microfoni dell’Uefa la batosta rimediata dallaper mano della. Gli uomini di Luis Enrique siinfatti imposti per 6-0, qualificandosi per le Final Four di Nations League 2020/2021 e infliggendo ai teutonici la peggior sconfitta degli ultimi 89 anni. “Laha giocato in maniera incredibile. Le abbiamo provate tutte, ma i nostri cambi di formazione in corsoemersi.arrabbiato e sconvolto. E’ davveroe credo che la mia faccia e la mia voce lo confermino” ha affermato l’attaccante del Bayern Monaco. SportFace.

