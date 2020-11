Sondaggio Ipsos, aumentano gli scettici sui vaccini. E contro il Coronavirus solo il 24% vuol farlo subito (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Gli italiani sembrano ancora cauti sui vaccini contro il Coronavirus. Mentre le case farmaceutiche stanno annunciando importanti risultati sulle loro ricerche – da Pfizer a Moderna -, un Sondaggio Ipsos pubblicato da Repubblica ha mostrato come una quota importante di italiani non si senta a proprio agio con l’idea di farsi vaccinare non appena i farmaci saranno disponibili. Stando al quadro fornito dall’Istituto di ricerca, il 53% aspetterà almeno 3 mesi per capirne l’efficacia e il 16% ha dichiarato che «non lo farà se sarà disponibile nel 2021», il 13% del quale si dichiara «fortemente in disaccordo». solo poco meno di un quarto del campione intervistato (il 24%) ha risposto che «lo farà certamente appena ... Leggi su open.online (Di mercoledì 18 novembre 2020), ultime notizie del 18 novembre (Italia/Mondo) Gli italiani sembrano ancora cauti suiil. Mentre le case farmaceutiche stanno annunciando importanti risultati sulle loro ricerche – da Pfizer a Moderna -, unpubblicato da Repubblica ha mostrato come una quota importante di italiani non si senta a proprio agio con l’idea di farsi vaccinare non appena i farmaci saranno disponibili. Stando al quadro fornito dall’Istituto di ricerca, il 53% aspetterà almeno 3 mesi per capirne l’efficacia e il 16% ha dichiarato che «non lo farà se sarà disponibile nel 2021», il 13% del quale si dichiara «fortemente in disaccordo».poco meno di un quarto del campione intervistato (il 24%) ha risposto che «lo farà certamente appena ...

