Soluzioni Cruciverba del 18 11 20 Tutte le definizioni

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Se siete alla ricerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 18/11/20: Carattere molto usato anche nei computer 5 lettere: Arial Colpisce i cani cuccioli 7 lettere: Cimurro Comuni rapaci 6 lettere: Poiane Coni con la panna montata 8 lettere: Cialdoni Di abitualmente 5 lettere: Norma Fissa il barchino al fondo 9 lettere: Ancorotto Idiota scarso di cervello 10 lettere: Deficiente Il titolo di khomeini 9 lettere: ...

Qualche settimana fa, per la prima volta nella storia, la tragedia: a illustrare il cruciverba di apertura, invece della foto in bianco e nero di un attore, un’attrice o un personaggio televisivo, si ...Se siete in cerca delle soluzioni dei cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete una mente più allenata e più giovane della media, senza contare che ...