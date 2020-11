Social Football Summit, oggi tocca ad Andrea Stramaccioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 - Seconda giornata del Social Football Summit, l'unico evento internazionale in Italia dedicato alla Football Industry. Per la prima volta la kermesse, che si concluderà ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 18 novembre 2020) Milano, 18 novembre 2020 - Seconda giornata del, l'unico evento internazionale in Italia dedicato allaIndustry. Per la prima volta la kermesse, che si concluderà ...

SkySport : ?? Silvestri punzecchia Ibra sul dischetto Ecco che cosa ha detto il portiere del Verona? ? - dottprezioso : RT @motus_e: Vi aspettiamo oggi alle 17:15 al @SF_Summit, online edition. Parleremo di 'Energy and Smart Arenas'. #SFS20 Per iscriversi ba… - motus_e : Vi aspettiamo oggi alle 17:15 al @SF_Summit, online edition. Parleremo di 'Energy and Smart Arenas'. #SFS20 Per is… - GoProjectSrl : RT @SkySport: ?? Social Football Summit 2020 ? Alle 14.00 ?? “Calciomercato e Procuratore 2.0” ??? Con @LucaMarchetti, @DiMarzio e Federico P… - DamianoCori : RT @SkySport: ?? Social Football Summit 2020 ? Alle 14.00 ?? “Calciomercato e Procuratore 2.0” ??? Con @LucaMarchetti, @DiMarzio e Federico P… -