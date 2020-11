Smart City e sostenibilità. L’Italia riparte dai comuni (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Italia riparte dai sindaci. L’emergenza sanitaria sta provocando un duro colpo alla nostra economia. Ed è proprio dai territori che occorre ripartire per rispondere a questa sfida per ricostruire il Paese. Questo il messaggio che arriva dalla XXXVII Assemblea dell’Anci, l’Associazione del comuni italiani, in corso a Roma. “Il periodo di grande difficoltà che stiamo attraversando, si legge in una nota, ha fatto ancora di più comprendere come il mondo delle istituzioni e il mondo produttivo devono essere strettamente connessi e devono poter collaborare per attivare sinergie e percorsi di valore a vantaggio dei territori e dei cittadini”. Particolarmente partecipato l’appello di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, quando rivendica “per un sistema di Smart City, infrastrutture e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020)dai sindaci. L’emergenza sanitaria sta provocando un duro colpo alla nostra economia. Ed è proprio dai territori che occorre ripartire per rispondere a questa sfida per ricostruire il Paese. Questo il messaggio che arriva dalla XXXVII Assemblea dell’Anci, l’Associazione delitaliani, in corso a Roma. “Il periodo di grande difficoltà che stiamo attraversando, si legge in una nota, ha fatto ancora di più comprendere come il mondo delle istituzioni e il mondo produttivo devono essere strettamente connessi e devono poter collaborare per attivare sinergie e percorsi di valore a vantaggio dei territori e dei cittadini”. Particolarmente partecipato l’appello di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, quando rivendica “per un sistema di, infrastrutture e ...

“Il Corecom Abruzzo è da sempre punto di riferimento per i cittadini utenti abruzzesi fruitori dei servizi di comunicazione elettronica. Per questo, in ...

Firenze Prossima. Innocenti, Pampaloni, Conti (PD): “Straordinario successo di partecipazione tra i cittadini”

