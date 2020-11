Slow Food: la guida 2020 alle osterie d’Italia che non si arrendono alla crisi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non è facile raccontare l’osteria. «Per me è un luogo familiare e accogliente, dove si mangiava in maniera semplice, ma gustosa, oggi diventato quasi mitologico. Una parola che sembra conoscano tutti, ma che è tutto fuorché semplice da codificare, perché ne esistono almeno quattro tipologie», spiega Carlo Petrini, il guru di Slow Food che quest’anno ha realizzato un’edizione speciale della sua popolare guida Osterie d’Italia: sono stati recensiti 1697 locali nelle 900 pagine del volume, che esce oggi in libreria. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non è facile raccontare l’osteria. «Per me è un luogo familiare e accogliente, dove si mangiava in maniera semplice, ma gustosa, oggi diventato quasi mitologico. Una parola che sembra conoscano tutti, ma che è tutto fuorché semplice da codificare, perché ne esistono almeno quattro tipologie», spiega Carlo Petrini, il guru di Slow Food che quest’anno ha realizzato un’edizione speciale della sua popolare guida Osterie d’Italia: sono stati recensiti 1697 locali nelle 900 pagine del volume, che esce oggi in libreria.

Ultime Notizie dalla rete : Slow Food Osterie d'Italia 2021, arriva in libreria la Guida di Slow Food InformaCibo Osterie d’Italia, le migliori scelte da Slow Food: dal Piemonte alla Sicilia tutte le novità

Nell’edizione di quest’anno, da oggi in libreria, niente «chiocciole». Il riconoscimento a tutti i locali che resistono all’emergenza Covid e alle restrizioni dei lockdown. Le 119 new entry ...

Osterie con delivery, le 9 migliori in Lombardia secondo Slow Food

Nove indirizzi in tutta la Lombardia con servizio di consegna a domicilio. Le eccellenze regionali scelte dalla guida 2021 da oggi in libreria. «Così sosteniamo tutto il settore» ...

Nell'edizione di quest'anno, da oggi in libreria, niente «chiocciole». Il riconoscimento a tutti i locali che resistono all'emergenza Covid e alle restrizioni dei lockdown. Le 119 new entry ...Nove indirizzi in tutta la Lombardia con servizio di consegna a domicilio. Le eccellenze regionali scelte dalla guida 2021 da oggi in libreria. «Così sosteniamo tutto il settore» ...