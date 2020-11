Sindacati e causa contro di essi: si può fare. Ecco perchè (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il senso comune ci dice che se un lavoratore ha una questione legale in cui si trova coinvolto, è il datore di lavoro o qualche collega ad essere il suo avversario in una eventuale causa in tribunale. Ebbene, non è sempre così e la prassi del mondo del lavoro ce lo dimostra. Infatti, anche contro i Sindacati è possibile opporsi e fare causa, giacchè è pur vero che anche dette organizzazioni non sono esenti da responsabilità e potrebbero incappare in comportamenti dei loro membri, che arrecano un danno ingiusto al lavoratore. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sull’Ispettorato del lavoro, di che si tratta e perchè è stato introdotto, clicca qui. Sindacati: alcuni cenni ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il senso comune ci dice che se un lavoratore ha una questione legale in cui si trova coinvolto, è il datore di lavoro o qualche collega ad essere il suo avversario in una eventualein tribunale. Ebbene, non è sempre così e la prassi del mondo del lavoro ce lo dimostra. Infatti, ancheè possibile opporsi e, giacchè è pur vero che anche dette organizzazioni non sono esenti da responsabilità e potrebbero incappare in comportamenti dei loro membri, che arrecano un danno ingiusto al lavoratore. Vediamo più nel dettaglio. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sull’Ispettorato del lavoro, di che si tratta eè stato introdotto, clicca qui.: alcuni cenni ...

claussibraun : @remiromi1 Ah aggiungo anche. I sindacati della scuola perché non si stracciano le vesti per farla reintegrare. Io… - SanLucaEvangel1 : @piercamillo @luciodigaetano Storicamente i sindacati rafforzano la posizione (e le richieste) quando le condizioni… - FabrizioBarb : Vergogna! I sindacati italiani sono da sempre il problema pubblico più grave. E hanno un potere enorme a causa dell… - Grand_Battery : RT @bioccolo: Tutti possiamo fare causa. Dai lavoratori costretti alla presenza con mansioni derogabili in remoto a chi è stato posto in sm… - deb8479eaeef410 : RT @bioccolo: Tutti possiamo fare causa. Dai lavoratori costretti alla presenza con mansioni derogabili in remoto a chi è stato posto in sm… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati causa Fare causa al sindacato La Legge per Tutti Fondi, il mercato settimanale si sposta al venerdì causa Covid-19

Fino alla fine del mese di novembre il mercato settimanale a Fondi si terrà di venerdì. È quando disposto oggi (ieri) dal primo cittadino di Fondi ...

Roma, sciopero nazionale del 25 novembre: a rischio trasporti, scuola e sanità

L'agitazione indetta dall'Usi coinvolgerà vari settori pubblici. Possibili disagi per bus e metro dalle 8.30 alle 12:30. Non garantite le ...

Fino alla fine del mese di novembre il mercato settimanale a Fondi si terrà di venerdì. È quando disposto oggi (ieri) dal primo cittadino di Fondi ...L'agitazione indetta dall'Usi coinvolgerà vari settori pubblici. Possibili disagi per bus e metro dalle 8.30 alle 12:30. Non garantite le ...