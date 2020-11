Simona Ventura sotto processo per evasione fiscale di 500.000 euro. “Ho lasciato fare ai professionisti” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Simona Ventura, famosa conduttrice italiana, è imputata a Milano per un’evasione fiscale di circa 500.000 euro di cui era inconsapevole. «Sono stata ingenua. Io di queste cose non ho mai capito un tubo» così dichiara Simona Ventura, famosa conduttrice italiana, dopo essere stata imputata per un’evasione fiscale di circa 500 mila euro. Di fronte al L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020), famosa conduttrice italiana, è imputata a Milano per un’di circa 500.000di cui era inconsapevole. «Sono stata ingenua. Io di queste cose non ho mai capito un tubo» così dichiara, famosa conduttrice italiana, dopo essere stata imputata per un’di circa 500 mila. Di fronte al L'articolo proviene da YesLife.it.

