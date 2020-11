Simona Ventura in tribunale per dichiarazione infedele dei redditi (Di mercoledì 18 novembre 2020) Simona Ventura rinviata a giudizio per dichiarazione infedele dei redditi. I suoi legali: “Non si tratta in alcun modo di evasione fiscale”. MILANO – Simona Ventura rinviata a giudizio per dichiarazione infedele dei debiti. Al termine della prima udienza, il pubblico ministero ha chiesto il processo per la conduttrice televisiva. Nell’aula di tribunale è stato ascoltato come testimone un investigatore della Guardia di Finanza (titolare di questa indagine n.d.r.). Ventura: “Non ho nessuna colpa” In Aula la a conduttrice ha respinto tutte le accuse: “Trovo profondamente ingiusto quanto successo, una cosa che anche per me è una vergogna. Non ho nessuna colpa“. L’indagine L’indagine, ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020)rinviata a giudizio perdei. I suoi legali: “Non si tratta in alcun modo di evasione fiscale”. MILANO –rinviata a giudizio perdei debiti. Al termine della prima udienza, il pubblico ministero ha chiesto il processo per la conduttrice televisiva. Nell’aula diè stato ascoltato come testimone un investigatore della Guardia di Finanza (titolare di questa indagine n.d.r.).: “Non ho nessuna colpa” In Aula la a conduttrice ha respinto tutte le accuse: “Trovo profondamente ingiusto quanto successo, una cosa che anche per me è una vergogna. Non ho nessuna colpa“. L’indagine L’indagine, ...

Agenzia_Ansa : Simona Ventura in tribunale per evasione fiscale: 'Accusa ingiusta, per me una vergogna, non ho mai capito un tub… - LaStampa : Simona Ventura accusata di un’evasione da mezzo milione: “Il mio errore è stato fidarmi dei commercialisti” - Corriere : Simona Ventura in tribunale per evasione fiscale da 500mila euro: «Sono stata troppo... - Antonio98854326 : Ma finiamola con queste evasioni immaginarie la finanza indaga parte per un'avventura che si chiama Simona e che… - pensiero_lat : Ed io che pensavo fosse lanciato dal commercialista di Simona Ventura #GrazieSimo -