Sibilia lancia l’allarme | «I tifosi si stanno allontanando dal calcio»

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimol’allarma su una certa disaffezione deialIl presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimoa Radiosei. Le sue parole. «Stiamo attraversando un periodo molto difficile anche sul piano del rapporto tra ile gli appassionati. Siamo nella fase dell’allontanamento, della disaffezione. In primo luogo, perché gli italiani hanno problemi molto più seri e poi perché lo svuotamento degli stadi incide pesantemente sull’emozione. Noi ne sappiamo qualcosa, con i nostri cinquanta, cento spettatori a partita. Speriamo davvero di tornare a riempire gli impianti». Leggi sunews24.com

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha lanciato una pesante accusa nei confronti del Governo italiano ...La Nazionale vince 2-0 sulla Polonia, il campionato riprende domenica con Napoli-Milan. Sono giorni difficili per tutti, in superfice il calcio italiano sembra invece dare il meglio di sé. Sembra. Per ...