Sì | facciamo un tesoro europeo

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Condivido i tre pilastri della proposta che ha avanzato pochi giorni fa il presidente del Parlamento, David Sassoli: il debito comunedeve diventare una soluzione permanente, il MES va rivoluzionato e vanno modificati i trattati per rimuovere il diritto di veto che spesso blocca decisioni fondamentali in Europa. Dobbiamo essere molto franchi nell’affermare che la novità rilevante del Recovery Plan, immaginato durante la prima fase della pandemia, non sarà sufficiente per affrontare gli effetti della seconda ondata. Peraltro, non possiamo illuderci di tornare alle vecchie regole di bilancio l’anno prossimo, come previsto dagli accordi di primavera. Rischiamo di annullare gli effetti positivi su quell’accenno di ripresa che ci si aspetta con il calo dei contagi in primavera e grazie alle risorse pubbliche stanziate. Voglio essere chiaro ...