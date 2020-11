Serie C: successo del Catania, 2-1 alla Vibonese. Tutti i risultati di oggi (Di giovedì 19 novembre 2020) oggi si sono giocati alcuni recuperi di Serie C, nel girone A ritrova la vetta la Pro Vercelli con un rotondo 4-0 sul Giana Erminio, che ha ancora una gara in meno. Nel girone C torna al successo il Catania, superando per 2-1 la Vibonese. La formazione siciliana raggiunge così il Palermo a quota 12 punti in classifica. GIRONE A Como-Pro Patria 1-0 Olbia-Lucchese 0-0 Pro Vercelli-Giana Erminio 4-0 GIRONE C Palermo-Potenza 1-0 Teramo-Foggia 2-0 Catania-Vibonese 2-1 Foto: sito ufficiale Catania L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 19 novembre 2020)si sono giocati alcuni recuperi diC, nel girone A ritrova la vetta la Pro Vercelli con un rotondo 4-0 sul Giana Erminio, che ha ancora una gara in meno. Nel girone C torna alil, superando per 2-1 la. La formazione siciliana raggiunge così il Palermo a quota 12 punti in classifica. GIRONE A Como-Pro Patria 1-0 Olbia-Lucchese 0-0 Pro Vercelli-Giana Erminio 4-0 GIRONE C Palermo-Potenza 1-0 Teramo-Fa 2-02-1 Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AlbertoBagnai : Poverino, chissà perché non trovava tutta la serie (gli capita spesso)! Prenderei il suo grafico come tipico esempi… - ilpost : Ecco, quel momento è successo davvero: trovate l'intervista originale a questo link (QUEL momento è al minuto 7.40… - doppita : @panapp Ho letto simili suggerimenti, ma ora va di moda la confusionaria semplicità di un sequel senza numeri. Ci s… - clikservernet : Serie C: successo del Catania, 2-1 alla Vibonese. Tutti i risultati di oggi - Noovyis : (Serie C: successo del Catania, 2-1 alla Vibonese. Tutti i risultati di oggi) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie successo Calcio Serie C - Mantova, ritrovare i bomber per ritornare al successo La Voce di Mantova ‘Wannabe’ compie 20 anni e chiede alla donne #whatireallyreallywant

“Wannabe”, il brano di maggior successo delle Spice Girls, compie 20 anni e sulle sue note è stato girato un video per promuovere una serie di obiettivi globali delle Nazioni Unite. Per l’occasione, u ...

Madelyn Cline, chi è? Curiosità sull’attrice di Outer Banks

Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su Madelyn Cline, protagonista della nuova serie Netflix, dal titolo Outer Banks ...

“Wannabe”, il brano di maggior successo delle Spice Girls, compie 20 anni e sulle sue note è stato girato un video per promuovere una serie di obiettivi globali delle Nazioni Unite. Per l’occasione, u ...Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere su Madelyn Cline, protagonista della nuova serie Netflix, dal titolo Outer Banks ...