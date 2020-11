Serie C, Girone C: Foggia ko, Cappa e Pinzauti regalano il secondo posto al Teramo. I risultati (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono in totale sei le gare in programma oggi, relativamente ai Gironi A e C di Lega Pro: cinque delle quali andate in scena questo pomeriggio. In campo anche le siciliane, con il Palermo che ha battuto il Potenza al “Renzo Barbera” grazie ad un gol di Gregorio Luperini e con il Catania, impegnata al “Massimino” per la sfida contro la Vibonese, in programma alle ore 20.30.LE PAGELLE DI PALERMO-POTENZA 1-0. I rosa ci credono sino alla fine e passano con LuperiniSuccesso anche del Teramo che conquista i tre punti volando così al secondo posto in classifica. Al "Gaetano Bonolis", il Foggia di Marchionni, crolla per 2 reti a zero in favore dei padroni di casa, nel match valevole per il recupero della terza giornata del Girone C di Lega Pro.Di seguito la classifica del Girone C ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono in totale sei le gare in programma oggi, relativamente ai Gironi A e C di Lega Pro: cinque delle quali andate in scena questo pomeriggio. In campo anche le siciliane, con il Palermo che ha battuto il Potenza al “Renzo Barbera” grazie ad un gol di Gregorio Luperini e con il Catania, impegnata al “Massimino” per la sfida contro la Vibonese, in programma alle ore 20.30.LE PAGELLE DI PALERMO-POTENZA 1-0. I rosa ci credono sino alla fine e passano con LuperiniSuccesso anche delche conquista i tre punti volando così alin classifica. Al "Gaetano Bonolis", ildi Marchionni, crolla per 2 reti a zero in favore dei padroni di casa, nel match valevole per il recupero della terza giornata delC di Lega Pro.Di seguito la classifica delC ...

Highlights e gol Teramo-Foggia 2-0 girone C Serie C 2020-2021 (VIDEO) - Serie C, girone C, nei recuperi vincono Teramo e Palermo - GOAL! Teramo in Italy Serie C: Girone C Teramo 2-0 Foggia - GOAL! Teramo in Italy Serie C: Girone C Teramo 2-0 Foggia