Serie C-Girone C: 2-1 al "Massimino", il Catania aggancia il Palermo. Ok Teramo. Risultati e la classifica

Giornata di recuperi nel Girone C del campionato di Serie C. In campo le due siciliane di Lega Pro, con il Palermo uscito vittorioso, al "Renzo Barbera", per 1-0 contro il Potenza, nel recupero delle ore 15.00. Il Catania tornato al "Massimino" e ritrova la vittoria per 2-1 contro la Vibonese, nella gara in programma alle ore 20.30.

Palermo - I Rosanero si aggiudicano i 3 punti, grazie alla rete di Luperini, nel finale di gara, su perfetto assist di Silipo. Partita dai due volti. Primo tempo molto bloccato con il Potenza che ha chiuso bene gli spazi ad un Palermo che non è riuscito a sfondare pur stazionando stabilmente nella metà campo dei lucani. Nella ripresa la squadra di Capuano ha continuato a chiudere tutti gli spazi ai rosanero ed il portiere Marcone ha salvato a più riprese.

