Serie C, Girone A e C: oggi in scena sei recuperi, il programma completo (Di mercoledì 18 novembre 2020) oggi pomeriggio andranno in scena i recuperi del campionato di Serie C.Sei le gare in programma, relativamente ai Gironi A e C di Lega Pro. Nuovamente rinviata Avellino-Bisceglie: nella giornata di ieri sono arrivati i risultati del nuovo ciclo di tamponi effettuati dalla compagine pugliese, che ha sancito il mancato raggiungimento della quota minima di tredici calciatori disponibili per il regolare svolgimento della gara.In campo anche le siciliane, con il Palermo che affronterà il Potenza alle ore 15.00 al "Renzo Barbera" (la gara era già stata rinviate per ben due volte a causa dell'emergenza Coronavirus). Il Catania torna, invece, al "Massimino" per la sfida contro la Vibonese, in programma alle ore 20.30. ECCO LE GARE IN programma ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020)pomeriggio andranno indel campionato diC.Sei le gare in, relativamente ai Gironi A e C di Lega Pro. Nuovamente rinviata Avellino-Bisceglie: nella giornata di ieri sono arrivati i risultati del nuovo ciclo di tamponi effettuati dalla compagine pugliese, che ha sancito il mancato raggiungimento della quota minima di tredici calciatori disponibili per il regolare svolgimento della gara.In campo anche le siciliane, con il Palermo che affronterà il Potenza alle ore 15.00 al "Renzo Barbera" (la gara era già stata rinviate per ben due volte a causa dell'emergenza Coronavirus). Il Catania torna, invece, al "Massimino" per la sfida contro la Vibonese, inalle ore 20.30. ECCO LE GARE IN...

