Serie C, cambio d'orario per altre tre gare della 12ª giornata (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - La Lega Pro ha comunicato la variazione d'orario per tre gare della 12ª giornata di Serie C in programma nel prossimo weekend: si tratta di una gara del girone A e due del girone C. Girone ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA - La Lega Pro ha comunicato la variazione d'per tre12ªdiC in programma nel prossimo weekend: si tratta di una gara del girone A e due del girone C. Girone ...

sportli26181512 : #SerieC, cambio d'orario per altre tre gare della 12ª giornata: Lo ha reso noto la Lega Pro sul suo sito ufficiale… - ilCiriaco : #Irpinia La Serie B vara il cambio di formula: pronti 8 gironi da 8 squadre - NewsTuttoC : Serie C, cambio orario per tre gare della 12a giornata - steffy_rosas : RT @sempreconCan: Avrei voluto che FOX riservasse lo stesso trattamento (cambio giorno) per altre serie chiuse ingiustamente. Ma come si d… - BIOLLAMOTORS : AM00044 SERIE RASAMENTI E SEEGER PER CAMBIO AM6 SECONDA SERIE -