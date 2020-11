Serie B, ufficiale: Pisa-Ascoli si recupererà martedì 8 dicembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Lega di Serie B ha comunicato che il match tra Pisa e Ascoli, valevole per la settima giornata del campionato e non disputato lo scorso 7 novembre, verrà recuperato martedì 8 dicembre alle ore 17. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Lega diB ha comunicato che il match tra, valevole per la settima giornata del campionato e non disputato lo scorso 7 novembre, verrà recuperatoalle ore 17. SportFace.

CALCIO – SERIE A TIM: Designazioni 8ª Giornata di andata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per l’ottava giornata di andata del Campionato di Serie A 202 ...

