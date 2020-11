Serie B, Pisa-Ascoli verrà recuperata l’8 dicembre alle 17.00 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con una nota la Lega di Serie B ha comunicato che il recupero della gara Pisa-Ascoli, valida per la 7^ giornata di campionato, rinviata lo scorso 5 novembre, verrà disputato martedì 8 dicembre 2020 alle ore 17.00. Foto: Logo Pisa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con una nota la Lega diB ha comunicato che il recupero della gara, valida per la 7^ giornata di campionato, rinviata lo scorso 5 novembre,disputato martedì 82020ore 17.00. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

