Serie B | Pisa-Ascoli si recupera l' 8 dicembre

(Di mercoledì 18 novembre 2020) ROMA -, match di recupero della settima giornata del campionato diB si giocherà, come annunciato dalla Lega tramite un comunicato, "martedì 8alle ore 17" . L'incontro, ...

La Lega di Serie B ha comunicato che il match tra Pisa e Ascoli, valevole per la settima giornata del campionato e non disputato lo scorso 7 novembre, verrà recuperato martedì 8 dicembre alle ore 17.La Lega B comunica che il match tra Pisa e Ascoli, valevole per la 7a giornata della Serie BKT, si disputerà martedì 8 dicembre alle ore 17.