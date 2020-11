Senza Osimhen | Gattuso è al bivio tra Petagna e il ritorno al 4-3-3 con Mertens centravanti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La necessità potrebbe costringere Gennaroa ripensare il suo Napoli. Le indisponibilità causate dagli impegni delle nazionali hanno colpito anche gli azzurri, che perderanno per i prossimi giorni Hysaj, positivo al coronavirus, e soprattutto, che ha riportato una lussazione alla spalla. L’aspiù pesante è proprio quella del nigeriano, che aveva deciso l’ultima sfida prima della sosta contro il Bologna. Una rete a cui sarebbe stato importante dare continuità, viste le medie realizzative ancora non esaltanti. Il tecnico dovrà farne a meno sicuramente per le gare con Milan e Rijeka, mentre è da valutare al momento la disponibilità per la Roma il 29 novembre.seguirà un percorso di fisioterapia e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico del club. Intanto, ...