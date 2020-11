“Se qui si scatena l’inferno...” Parte un'altra inchiesta sul covid (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini L'ammissione: “Non eravamo preparati...”. A Brescia i pm puntano al governo: il caso va al tribunale dei ministri Il 20 marzo scorso muore Mariagrazia Casanova. Il suo nome potrà suonare sconosciuto, forse insignificante. È, o meglio era, la cassiera dell’IperSimply di via Vallecamonica a Brescia. La donna di Frontignano di Barbariga aveva iniziato ad accusare una forte tosse solo 48 ore prima. Si era chiusa in casa dove due giorni dopo ha esalato il suo ultimo respiro. Il punto vendita viene immediatamente chiuso perche? si sospetta un contagio da coronavirus. Misura precauzionale intelligente, ovviamente. Ma a Mariagrazia non verra? mai effettuato il tampone per capire di cosa sia morta. Come lei, tanti altri nel Bresciano sono andati all’altro mondo senza un perché. E senza sapere se il male che li ha strappati alla ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Andrea Indini L'ammissione: “Non eravamo preparati...”. A Brescia i pm puntano al governo: il caso va al tribunale dei ministri Il 20 marzo scorso muore Mariagrazia Casanova. Il suo nome potrà suonare sconosciuto, forse insignificante. È, o meglio era, la cassiera dell’IperSimply di via Vallecamonica a Brescia. La donna di Frontignano di Barbariga aveva iniziato ad accusare una forte tosse solo 48 ore prima. Si era chiusa in casa dove due giorni dopo ha esalato il suo ultimo respiro. Il punto vendita viene immediatamente chiuso perche? si sospetta un contagio da coronavirus. Misura precauzionale intelligente, ovviamente. Ma a Mariagrazia non verra? mai effettuato il tampone per capire di cosa sia morta. Come lei, tanti altri nel Bresciano sono andati all’altro mondo senza un perché. E senza sapere se il male che li ha strappati alla ...

