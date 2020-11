Scuola, opposizione a Valiante: “Scarichi responsabilità su presidi e genitori” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBaronisi (Sa) – «Gianfranco Valiante continua, come già fatto nel passato, a rinvangare l’arte dello scaricabarile, anche quando la responsabilità della scelta è macroscopicamente sua. Chiedere il coinvolgimento di dirigenti scolastici e genitori per ‘delegare’ loro i motivi di una decisione è atto deprecabile politicamente e inaccettabile sotto il profilo sociale». È quanto affermano Luca Galdi e gli altri consiglieri comunali di opposizione del Comune di Baronissi in merito al parere richiesto dal Primo Cittadino sulla possibilità di proseguire con la didattica a distanza nelle scuole (leggi qui l’approfondimento). La nota diffusa alla stampa, molto dura, continua: «Lungi dall’essere un esempio di democrazia partecipata, come subdolamente vorrebbe lasciare intendere: il coinvolgimento degli altri soggetti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBaronisi (Sa) – «Gianfrancocontinua, come già fatto nel passato, a rinvangare l’arte dello scaricabarile, anche quando ladella scelta è macroscopicamente sua. Chiedere il coinvolgimento di dirigenti scolastici e genitori per ‘delegare’ loro i motivi di una decisione è atto deprecabile politicamente e inaccettabile sotto il profilo sociale». È quanto affermano Luca Galdi e gli altri consiglieri comunali didel Comune di Baronissi in merito al parere richiesto dal Primo Cittadino sulla possibilità di proseguire con la didattica a distanza nelle scuole (leggi qui l’approfondimento). La nota diffusa alla stampa, molto dura, continua: «Lungi dall’essere un esempio di democrazia partecipata, come subdolamente vorrebbe lasciare intendere: il coinvolgimento degli altri soggetti ...

