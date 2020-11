Scuola: a Potenza e Bolzano solo lezioni a distanza, in Puglia scelgono i genitori. Ecco la mappa delle chiusure da regione a regione (Di mercoledì 18 novembre 2020) regione che vai ordinanza che trovi. Dalla Basilicata a Bolzano, alcuni governatori hanno deciso lo stop alle lezioni in presenza per tutti. In Puglia possono scegliere i genitori, in Veneto è vietato fare educazione fisica. In Umbria, invece, restano in presenza solo le elementari. Il Dpcm del 3 novembre scorso ha decretato il passaggio al 100% in didattica a distanza alle superiori in tutto il Paese. lezioni da casa anche per le classi seconde e terze medie nelle zone rosse. Per gli altri gradi di Scuola, per i quali la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si è battuta per le lezioni in presenza, sono scattate le decisioni dei presidenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020)che vai ordinanza che trovi. Dalla Basilicata a, alcuni governatori hanno deciso lo stop allein presenza per tutti. Inpossono scegliere i, in Veneto è vietato fare educazione fisica. In Umbria, invece, restano in presenzale elementari. Il Dpcm del 3 novembre scorso ha decretato il passaggio al 100% in didattica aalle superiori in tutto il Paese.da casa anche per le classi seconde e terze medie nelle zone rosse. Per gli altri gradi di, per i quali la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina si è battuta per lein presenza, sono scattate le decisioni dei presidenti di ...

POTENZA – “Andare a scuola in presenza, in sicurezza, si può. Snellire il fondamentale processo di contact tracing si può. Ed è l’unica chiave per convivere con il virus finché il vaccino non sarà ...

