Scoperto traffico di materiale medico riciclato tra Italia e Portogallo Sequestrati dispositivi di protezione per oltre 200mila euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La merce veniva rubata in, poi trasportata ine in seguito rivenduta ad aziendene. Era questo il giro di riciclaggio disanitariodal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) dopo una segnalazione di merce rubata dall’in un magazzino di Lisbona. L’indicazione proviene da un commerciante, che si era recato inper acquistaredie guanti in lattice per l’emergenza coronavirus, dato il prezzo molto basso. Una volta arrivato nel magazzino della capitale portoghese, l’acquirente era stato accolto da un soggetto che aveva avviato una frettolosa trattativa per disfarsi di tutto il carico, composto da circa 12mila ...