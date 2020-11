Scoperto traffico di cactus in via d'estinzione, denunce (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - RIMINI, 18 NOV - Importava e vendeva illegalmente piante rare e in via di estinzione, in particolare cactus del deserto cileno e statunitense, il collezionista denunciato come trafficante dai ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - RIMINI, 18 NOV - Importava e vendeva illegalmente piante rare e in via di, in particolaredel deserto cileno e statunitense, il collezionista denunciato come trafficante dai ...

Il sequestrato è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Ancona, nell'ambito dell'operazione "Atacama", finalizzata al contrasto del traffico illecito di cactus tutelati dalla Cites ...

Trieste, baby spacciatore "incastrato" grazie alla mamma di un suo cliente

La donna, preoccupata per un malore del figlio, lo ha sottoposto ad accertamenti medici scoprendo il consumo di droga. Da lì è scattata la denuncia alla Polizia locale e la successiva identificazione ...

Il sequestrato è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Ancona, nell'ambito dell'operazione "Atacama", finalizzata al contrasto del traffico illecito di cactus tutelati dalla Cites ...