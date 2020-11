Sci alpino: non solo Shiffrin. Meillard, Schmotz, Noens e gli altri rientri importanti a Levi. (Di mercoledì 18 novembre 2020) Non solo Mikaela Shiffrin, di cui parliamo a parte. Il Circo Bianco sta per riabbracciare diverse atlete reduci da una o più stagioni complicate per infortuni, riabilitazioni difficili, stati di forma scadenti ecc. ecc. Il primo nome sulla bocca di tutti è ovviamente quello di Melanie Meillard, la fenomenale slalom-gigantista svizzera classe ’98, originaria di Neuchâtel (nell’omonimo cantone), vincitrice dell’oro olimpico giovanile in gigante, del bronzo ai Mondiali jr. in slalom e di due gare in Coppa Europa. In Coppa del Mondo Meillard si era messa in mostra fin da subito con una serie di piazzamenti clamorosi, ben 16 top ten (compreso un podio, nel City Event di Oslo) tra novembre 2016 e gennaio 2018, tra i 18 e 19 anni. A poche settimane dalle Olimpiadi di PyeongChang sembrava lei d’avvero l’unica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) NonMikaela, di cui parliamo a parte. Il Circo Bianco sta per riabbracciare diverse atlete reduci da una o più stagioni complicate per infortuni, riabilitazioni difficili, stati di forma scadenti ecc. ecc. Il primo nome sulla bocca di tutti è ovviamente quello di Melanie, la fenomenale slalom-gigantista svizzera classe ’98, originaria di Neuchâtel (nell’omonimo cantone), vincitrice dell’oro olimpico giovanile in gigante, del bronzo ai Mondiali jr. in slalom e di due gare in Coppa Europa. In Coppa del Mondosi era messa in mostra fin da subito con una serie di piazzamenti clamorosi, ben 16 top ten (compreso un podio, nel City Event di Oslo) tra novembre 2016 e gennaio 2018, tra i 18 e 19 anni. A poche settimane dalle Olimpiadi di PyeongChang sembrava lei d’avvero l’unica ...

Sci alpino femminile - Carlotta Saracco non vuole fermarsi: "Punto a guadagnarmi un posto nel circuito di Coppa Europa, lavoro per migliorarmi ancora"

LECCO - Grandi notizie sul fronte dello sci lecchese. Nicolò Molteni, talento classe 1998, è stato convocato in Nazionale: entrerà a far parte del gruppo di velocità di Coppa Europa.

