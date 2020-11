Sci alpino: Mikaela Shiffrin, dubbi in Lapponia. L’incognita è la sfera emotiva. E in velocità… (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tanti dubbi, poche certezze, Sì, la regina è tornata, ma qualcosa ancora non quadra. Mikaela Shiffrin è sbarcata in Lapponia lunedì nel primo pomeriggio, trovando subito condizioni difficili (leggi pioggia) e diverse problematiche da risolvere. L’allenamento nei pressi di Levi non sembra ottimale e non ci sono collegamenti tra l’impianto e la località da gara. Le navette per i trasporti quest’anno resteranno a riposo causa Covid-19 e si profila dunque un ulteriore costo aggiuntivo da affrontare. Non solo per lei, sia chiaro. L’aspetto veramente incredibile della sua preparazione a singhiozzo, confrontato con il recente passato, è che ancora Mika non ha svolto un solo allenamento di velocità dall’ultima gara vinta a Bansko, lo scorso 26 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tanti, poche certezze, Sì, la regina è tornata, ma qualcosa ancora non quadra.è sbarcata inlunedì nel primo pomeriggio, trovando subito condizioni difficili (leggi pioggia) e diverse problematiche da risolvere. L’allenamento nei pressi di Levi non sembra ottimale e non ci sono collegamenti tra l’impianto e la località da gara. Le navette per i trasporti quest’anno resteranno a riposo causa Covid-19 e si profila dunque un ulteriore costo aggiuntivo da affrontare. Non solo per lei, sia chiaro. L’aspetto veramente incredibile della sua preparazione a singhiozzo, confrontato con il recente passato, è che ancora Mika non ha svolto un solo allenamento di velocità dall’ultima gara vinta a Bansko, lo scorso 26 ...

zazoomblog : Sci alpino: Mikaela Shiffrin dubbi in Lapponia. L’incognita è la sfera emotiva. E in velocità… - #alpino: #Mikaela… - gavinik : RT @Fisiofficial: Si riparte con la Cdm di @fisalpine , siete pronti? Ecco le azzurre per @worldcuplevi - sportface2016 : #fisalpine Sci alpino, gigantisti #azzurri in ritiro a #Cervinia per preparare il parallelo di #Lech - StaserasolounTG : RT @LiguriaNotizie: Serena Viviani, c’è anche una genovese nella “Valanga Rosa” di sci alpino. - valtiberina : Giacomo Meozzi brilla, nel suo esordio nel circuito internazionale di sci alpino -